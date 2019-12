AUDIO - Il commento di Del Genio: "Non cancelliamo il 1° tempo, ma il 2° ci lascia gioco, punti e entusiasmo!"

"Goool! Allan da centravanti vero! Ha difeso palla, s'è girato ed l'ha messa all'incrocio, aggiustando una partita che sembrava totalmente negativa nel primo tempo", il commento di Paolo Del Genio, in radiocronaca esclusiva per Kiss Kiss Napoli, che poi esplode al gol-vittoria al 94': "Goooool! Gooool! Elmas sul secondo palo la mette dentro, Napoli meritatamente in vantaggio per quanto fatto nel secondo tempo. Primo gol in azzurro, importantissimo! A 10 secondi dalla fine il Napoli ha trovato il gol! Il Napoli vince a Reggio Emilia, una vittoria importantissima per come si era messa la gara, poi ripresa di carattere e qualità. Vittoria meritata per quanto prodotto nell'ultima mezz'ora!".

A fine partita il commento tecnico: "Alla fine l'ha vinta con la volontà, ma meritatamente. E' mancata fortuna, giocate, testa libera, oggi è arrivato il gol-vittoria ma senza quel gol al 94' con una deviazione, al Napoli non si poteva dire nulla per l'impegno con un legno, gol annullato, due occasioni per Mertens, un finale arrembante. La meritava assolutamente, il primo è stato del Sassuolo ma il secondo è stato dominato dal Napoli. Una vittoria importante per tanti motivi, dà carica, punti importanti in classifica perché servono questi, poi aiutano anche a ritrovare il gioco. Nella ripresa abbiamo ritrovato entrambe le cose, ma non cancelliamo il primo tempo perché c'è stato troppe volte. La metamorfosi della ripresa non è stata solo di carattere, ma anche di qualità. Ora siamo a -5 dal Cagliari, la corsa è con queste squadre per un posto in Europa League".

Di seguito la sintesi audio tratta da Youtube