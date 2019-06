AUDIO - Quando Maradona descrisse James: "Talentuoso, delizioso ed elegante come tutti i mancini"

“È un sinistro. Talentuoso. Delizioso. Elegante. Come tutti i mancini". E scappa la risata. Perché le parole sono di chi, nella disputa tra destri e mancini, è di parte. Diego Armando Maradona, il miglior piede sinistro della storia, descrive così un altro mancino pazzesco, James Rodriguez, principale obiettivo di mercato del Napoli. Il Pibe de Oro qualche anno fa parlò così del colombiano, come ha ricordato Tancredi Palmeri tramite Twitter, pubblicando l'audio con la voce di Diego risalente al 2015.

