AUDIO - Sconcerti: "Mi piace tanto Ounas, lo vorrei alla Fiorentina"

Mario Sconcerti, decano del giornalismo sportivo e opinionista è intervenuto ai microfoni di Tmw Radio, iniziando dall'interesse del Chelsea su Lukaku: "Io credo che questa storia sia molto importante per il mercato. Era una mossa attesa, quella dei centravanti in estate. Si riallaccia a Kane e si sposta probabilmente su altri grandi nomi. Settimana scorsa il figlio di Abramovich è venuto a Milano e ha parlato con Lukaku. Se fa una visita ufficiale, significa che l'altra squadra è stata informata. Poi, se dopo aver fatto due-tre giorni di trattativa diretta col giocatore, il Chelsea fa l'offerta all'Inter è perché ha l'accordo con Lukaku. Ho l'impressione che sia un'offerta presa seriamente in considerazione... Lo fa capire la logica delle varie fasi della trattative".

Le piacerebbe Orsolini per la Fiorentina?

"Sì. A me piace molto anche Ounas, da tempo. L'avevo visto giocare nel Napoli il primo anno ed è importante, ma anche Orsolini andrebbe bene. Vorrei capire che cosa succede invece in difesa e a centrocampo, spero non ci sia la tentazione di chiudere qui le cose. Pulgar è uno di affidamento, ma passare da lui a Bianco mi sembra un salto non indifferente... Mi chiedo se non sarebbe il caso di provarci Bonaventura o trovare un modulo che si diversifichi. Se però il pensiero è di rinforzarsi cedendo Amrabat, è un'illusione".