CLASSIFICA - Juve sale al quarto posto: bianconeri a +6 sul Napoli (che gioca domani)

Tre punti contro la Sampdoria e la Juve sale al quarto posto in classifica a quota 36 punti, a meno dieci dal Milan e ad una sola lunghezza dalla Roma, in campo domani. Il Napoli, che domani affronterà il Parma, resta sesto a quota 34 punti, esattamente come la Lazio. Ecco la nuova classifica: