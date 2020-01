FOTO - Callejon cuore d'oro: visita ai bimbi ricoverati all'Ospedale Pausillipon

I calciatori sono sempre pronti a spendere del tempo per i meno fortunati, ed anche in casa Napoli tante volte abbiamo assistito a scene commoventi con protagonisti proprio gli azzurri. Uno di quelli che si è dimostrato tra i più attivi in questi anni è di sicuro Josè Callejon: lo spagnolo ha fatto visita ai bimbi e le famiglie del Pausillipon, per foto, selfie e videchiamate con i bimbi ricoverati, regalando momenti di gioia ed emozione per i presenti. Di seguito le foto pubblicate su Facebook proprio dalla 'Fondazione Santobono Pausillipon'.