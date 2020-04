FOTO - Coronavirus, immagini choc da New York: fosse comuni per le vittime

Immagini impressionanti quelle che arrivano dagli Stati Uniti in piena emergenza Coronavirus. Come si legge sul portale Tgcom, alcune immagini dal drone hanno ripreso decine di bare posizionate una accanto all'altra e sepolte in fosse comuni vicino a New. Il luogo di sepoltura si trova al largo del Bronx, ad Hart Island, che da oltre 150 anni viene utilizzato per tumulare chi non può permettersi funerali o posti al cimitero. Ecco la foto.

Hart Island becomes the place where bodies are stored after not being claimed in hospitals overrun by deaths from the Coronavirus (COVID-19). These burials usually happen only once a week but are taking place daily now. https://t.co/PmHdRb6wsk pic.twitter.com/wqZxeVX2EL