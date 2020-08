FOTO - Osimhen, che attacco con Insigne, Mertens e Lozano: ed arriva il like di Mbappè

Il trasferimento di Victor Osimhen al Napoli non ha lasciato indifferente la Francia. Il classe '98 domina le home page ed i quotidiani sportivi per quello che probabilmente sarà uno dei colpi più costosi di tutta Europa. Alla notizia di Osimhen, che formerà il reparto offensivo del Napoli insieme ai vari Insigen, Mertens, Lozano e compagnia, anche un campione come Kylian Mbappé ha posto il proprio like all'ironia sulla qualità dell'attacco che creerà qualche problema su Fifa, noto gioco della Playstation. Di seguito lo scatto del post con il like