FOTO - "Quello che succede... conviene!", Reina commenta il post di Tonelli lanciando un'altra frecciatina ad ADL?

"Niente avviene a caso", ha scritto sui social Lorenzo Tonelli con hashtag "Napoli", riferendosi quindi con ogni probabilità all'inserimento come quinto centrale nella lista per la serie A del club azzurro (non in quella Champions per mancanza di posti). Tra i commenti spicca quello di Pepe Reina: "Tutto quello che succede... conviene!" con una frecciatina chiaramente riferita alla società di De Laurentiis che ha reintegrato Tonelli dopo la cessione di Chiriches. Molti i tifosi che però non l'hanno presa bene e si sono scagliati - facendogli notare che tutti guardano alla propria convenienza - contro l'attuale portiere di riserva del Milan.