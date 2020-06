FOTO - Roma, tifosi furiosi con Pallotta: "9 anni di figuracce, 280mln di debiti e 0 trofei, go home!"

Roma è una città delusa, la tifoseria da tempo sta esprimendo il proprio malessere per le difficoltà dell'attuale proprietà, per le promesse mai mantenute. In città nelle scorse ore è apparso questo duro striscione: "9 anni di bugie e figuracce, 2 anni senza venire a Roma, 280 milioni di debiti...0 trofei vinti. Pallotta go home!". Un messaggio che non lascia spazio a ulteriori interpretazioni. Ecco la foto: