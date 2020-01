FOTO - Tremendo incidente per l'ex Samp Romero: Lamborghini distrutta, lui è illeso

Bruttissimo incidente stradale per Sergio Romero, portiere del Manchester United con un passato in Italia con la maglia della Sampdoria. Il giocatore si è schiantato con la sua Lamborgini bianca contro il guard-rail, a due passi dal centro d'allenamento dei Red Devils. Da verificare le cause, intanto sono stucchevoli le immagini emerse sui social. Per fortuna Romero sta bene e non ha riportato grosse ferite.