FOTO&VIDEO TN - A Castel Volturno comincia la rifinitura col gruppo quasi al completo

Alla vigilia di Napoli-Liverpool, gli azzurri scendono in campo per la rifinitura sul terreno di gioco del Training Center di Castel Volturno. Tanti sorrisi, presente tutto il gruppo, si sente la carica per il debutto in Champions League. Presente ovviamente Arkadiusz Milik, fin qui ai box. Ci sono anche Leandrinho e Ciciretti. Di seguito gli scatti dal nostro inviato.