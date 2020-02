FOTO&VIDEO TN - Barça sul prato del San Paolo, rifinitura per i giocatori di Setièn

Dopo la conferenza stampa di Quique Setièn, il Barcellona è impegnato sul prato del San Paolo per l'allenamento di rifinitura in vista del match di domani contro il Napoli di Gattuso. Giocatori della squadra catalana concentrati per l'ottavo di finale di Champions contro gli azzurri, esercizi e torello per il quarto d'ora canonico concesso anche alle telecamere della stampa. In basso foto e video di TuttoNapoli.