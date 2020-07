TABELLA - Atalanta-Napoli, statistiche a confronto: azzurri meglio per tiri e occasioni da gol

Il doppio dei tiri in porta, due volte e mezzo quelli in totale. Ma anche otto parate del portiere dell'Atalanta contro le due di quello del Napoli. Andando a dare uno sguardo ai dati, anche per come s'è messa la partita, non si nota nessun dominio dell'Atalanta, ma una gara equilibrata con statistiche che pendono più verso gli azzurri, chiamati nella ripresa ad attaccare per rimontare i due gol di svantaggio. Di seguito i dati della Lega.