TABELLA - Km percorsi, Demme ancora impressionante: quasi 14 km! Sorpresa Fabian

Ormai ci abbiamo fatto l'abitudine: nessuno corre più di Diego Demme. Non è la prima volta, ma anche contro l'Inter in Coppa Italia il centrocampista italo-tedesco s'è reso protagonista di una prova strepitosa per spirito di sacrificio e applicazione nel recupero palla. Sempre in appoggio ai compagni, anche dopo aver sradicato il possesso agli avversari, l'ex Lipsia ha percorso 13.630 chilometri nel match di San Siro, un dato pazzesco se si guarda anche agli altri.

SORPRESA FABIAN - Unico a superare i 13 chilometri, Demme è l'uomo ovunque del Napoli ma non il solo a mettere tanta abnegazione in campo. Corre lui e corre anche il resto della squadra. La rivelazione, dal punto di vista della distanza coperta in campo, è Fabian Ruiz, con i suoi 12 chilometri e mezzo totali. Una statistica nuova per un calciatore tecnico come lui. Di seguito la tabella dei chilometri percorsi riportata dalla Lega.