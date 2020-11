TABELLA - Napoli con tanto possesso palla ma poco incisivo, le statistiche

Un Napoli che ha portanto tanto palla, durante la sfida di stasera contro il Rijeka, totalizzando la bellezza del 74% di possesso palla. A mancare nella squadra azzurra è stata l'incisività in fase offensiva: gli azzurri, infatti, hanno collezzionato 6 tiri in porta, soltanto due in più degli avversari. Tanti i corner per gli azzurri (8 contro i 3 avversari) che non hanno sfruttato le occasioni dalla bandierina.