TABELLA - Vittoria meritata nei dati della Lega: il Napoli domina per tiri in porta (9-1) ed occasioni (6-1)

Numeri interessanti, quelli delle statistiche di Napoli-Sassuolo tratte dal sito ufficiale della Lega Serie A: neroverdi che si sono imposti per possesso palla (53%), ma gli azzurri hanno prodotto di più in termini offensivi: numeri netti a favore della squadra di Gattuso con 16 tiri totali contro i 4 del Sassuolo, 9 tiri in porta degli azzurri contro l'unico effettuato dal Sassuolo mentre sono 6 a 1 per il Napoli anche le occasioni da gol.