TN in Podcast - Ampie rotazioni, ma non chiamatelo turnover: le indicazioni di Spalletti

Oggi Luciano Spalletti ha parlato della sfida che domani attende il Napoli in Europa League contro il Legia Varsavia. In "Tutto Napoli in Podcast" Antonio Gaito ha analizzato le indicazioni date dal tecnico azzurro e i possibili uomini che verranno impiegati contro il Legia.

