VIDEO - Auriemma: "ADL tornerà alla carica con Gattuso a maggio"

Con un video su Youtube, il giornalista Raffaele Auriemma ha parlato commentato la lotta per la Champions soffermandosi sul Napoli: "Quante sorprese sta proponendo questo campionato di Serie A. Da ieri possiamo considerare l’Inter con mezzo scudetto sulla maglia, i nerazzurri hanno meritato questo titolo perché sono stati i più continui di tutti. Più continui del Napoli e del Milan, che è in una sofferenza atroce e non riesce più a ritrovarsi. I rossoneri probabilmente hanno chiesto troppo ad un quarantenne forte e carismatico come Ibra, ora sono in caduta libera ed ormai sono stati accappiati dalle altre squadre. Il Napoli è già alle costole, per non parlare dell’Atalanta che merita la Champions più degli altri, la Juve pur se con mille contraddizioni è lì, la Lazio incalza, mentre la Roma sta quasi per uscire da questo concorso a premi finirà il 23 maggio.

Chi riuscirà a prendersi questi tre posti Champions? Adesso sarà molto divertente soprattutto la gara di mercoledì tra Juve e Napoli, che sarà un vero spareggio. Gli azzurri sono più in palla dei bianconeri, hanno vinto le ultime 5 partite su 6, pareggiando solo quella gara disastrosa col Sassuolo per quell’errore clamoroso di Manolas. Il greco anche ieri ha fatto cose inenarrabili, per non parlare di Maksimovic che ha permesso al Crotone di fare il 3-3.

Perché una squadra che segna così tanto e ha tanti giocatori di qualità deve complicarsi l’esistenza regalando gol agli avversari? Ormai ho smesso di difendere Gattuso, perché ormai si difende da solo. Ancora ieri qualcuno criticava il tecnico azzurro per i tre gol presi, ma siete veramente pazzi? Avete un’ossessione contro Gattuso perché vi siete sbilanciati troppo e avete cannato. Continuate così perché i tifosi che amano la squadra vi hanno capito, tutti abbiamo compreso che il Napoli non funzionava perché era stanco e gli mancavano tutti gli attaccanti.

In questo campionato ci vedo un divertimento come non mai negli ultimi anni, solo nel 2018 abbiamo vissuto quest’emozione che poi ci è stata spenta dal signor Orsato. Con tutte queste squadre in corsa per la Champions sarà divertente e quindi godiamoci questo finale di campionato. Se il Napoli dovesse battere la Juve metterà più di un piede in Champions, se dovesse pareggiare ci metterà mezzo piede, se dovesse perdere resterà tutto immutato e da giocarsi.

Tutto il resto si vedrà a fine stagione: De Laurentiis si è concesso una tregua per tutto aprile sul versante allenatore, poi sono convinto che a maggio tornerà alla carica con Gattuso. Spero che Gattuso comprenda che nella sua carriera in futuro troverà presidenti anche peggiori di De Laurentiis. Aurelio infatti non ha mai chiesto di far giocare uno o un altro calciatore come fanno altri”.