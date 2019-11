VIDEO - Auriemma: "Calciatori sorpresi, tifosi non anti-ADL ma contro chi fa il male del Napoli"

Raffaele Auriemma, noto giornalista, tramite il suo canale Youtube si è soffermato sulla situazione paradossale che si vive al Napoli in questi giorni: "I calciatori non avevano pesato l'effetto che potesse esserci con un'insurrezione di quel tipo. Forse pensando che i tifosi ce l'hanno col presidente, pensavano che li avrebbero avuti dalla loro parte. E invece non hanno capito che i tifosi ce l'hanno con chi si mette contro la loro squadra. Magari avranno tutte le ragioni del mondo per non essere andati in ritiro, ma farlo così, in quel momento, induce i tifosi a pensare che quello sia un atteggiamento che va contro il Napoli. De Laurentiis è un tipo un po' vendicativo. Già il fatto di aver lasciato l'allenamento a porte aperte ha fatto sì che si scatenasse la furia dei tifosi. Ma proseguire così, con un duello all'ultimo sangue tra De Laurentiis e la squadra, vorrebbe dire fare il male del Napoli. Ora basta".