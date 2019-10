VIDEO - Champions-mania a Salisburgo: ovazione per la squadra sul palco con l'Orchestra Mozarteum

Ormai è Champions-mania a Salisburgo. Dopo i brillanti risultati degli ultimi tempi in campionato e soprattutto in Champions, la squadra austriaca si sta prendendo le luci della ribalta. Dal sito ufficiale del Salisburgo vi è un bellissimo video in cui la squadra, accompagnata dal sottofondo musicale dell'inno della Champions, sale sul palco durante il concerto dell'Orchestra Mozarteum. Ecco quanto riportato dal sito ufficiale della squadra austriaca: "I visitatori di un concerto organizzato dal Salzburger Kulturvereinigung presso l'iconico Großes Festspielhaus hanno potuto assistere a un'incredibile esibizione a sorpresa venerdì sera. I nostri ragazzi erano lì per un concerto del Mozarteum Orchester di Salisburgo insieme con oltre 2.000 ospiti prestigiosi. Nella pausa del concerto di Best of Hollywood è stato suonato l'inno della UEFA Champions League e la nostra squadra guidata da Jesse Marsch è salita sul palco accompagnata da grandi applausi del pubblico nella sala del festival. Il fatto che il Salisburgo stia guadagnando l'attenzione internazionale non solo per le sue delizie culturali ma anche per gli straordinari successi sportivi del club ha portato a una cooperazione con il Salzburger Kulturvereinigung che copre diversi progetti".