VIDEO - "Chi non salta è juventino", sui social spopola la clip di Sarri contro i bianconeri

Non solo il dito medio dal pullman rivolto ai tifosi juventino e le tante conferenze stampa. Sui social sono tantissimi i video che stanno circolando in queste ore, dopo l’ufficialità del passaggio di Maurizio Sarri alla Juventus, a sottolineare l’incoerenza tra parole e gesti del tecnico che ha poi deciso si passare in bianconero. Tra questi spunta un video registrato a Dimaro in cui il tecnico salta, insieme al presidente De Laurentiis, al canto “Chi non salta juventino è”.