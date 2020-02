VIDEO - Chiariello tuona contro ADL: "Napoli non la ami. Comunicativamente sei sotto zero"

Il giornalista Umberto Chiariello, nel corso di Campania Sport su Canale 21, ha polemizzato su varie tematiche contro il presidente Aurelio De Laurentiis: “Ha sempre dichiarato che il suo sogno è fare uno stadio da 30mila posti con sedili in pelle umana, uno stadio per famiglie che non contempla le curve. Presidente, se hai questa idea devi essere coerente, ossia devi fare una politica per le famiglie, cosa che invece non fai non attuando la politica dei biglietti ridotti per bambini e donne. Questa squadra non ha rapporti con i club organizzati, non ha una sede in città. I tifosi non possono abbracciare la squadra, l’unico allenamento a porte aperte è stato fatto dopo l’ammutinamento per mettere la squadra al pubblico ludibrio, che è stata una cattiveria inaudita. De Laurentiis, ma sei venuto qui per fare la guerra con Napoli o per avere l’appoggio della città?"

"Hai sempre risposto colpo su colpo reagendo sempre in maniera violenta. Un tifoso ti ha criticato e tu l’hai assalito sulla macchina. Ad un giornalista che ti aveva fatto una domanda lo hai minacciato di picchiarlo; a me mi volevi denunciare e far cacciare da Canale 21. Ma chi sei tu? Ma chi cacci? Caccia quelli di casa tua! Comunicativamente sei sotto zero! Se hai una città intera contro avrai le tue responsabilità".

"Arriva il Barcellona e boom, metti i biglietti delle curve a 70 euro, come il bambino stizzoso che non vede l’ora di restituire gli schiaffi presi. Un presidente non può fare questo, tutto il casino è nato da quando hai dato dei marchettari a due dei leader del Napoli, poi per il resto della storia non hai colpe, perché ti sei affidato ad Ancelotti che ha fatto disastri. Ti do sempre ragione caro De Laurentiis, tranne per una cosa, la gente non è scema, tu questa città non la ami! trovo vergognoso rinnegare la propria storia! De Laurentiis il Napoli è nato nel 1926 non nel 2004, aggiorna il tuo calendario per cortesia!”