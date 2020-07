VIDEO - "Con Callejon vincevi?", "Hai iniziato alla Fedele!", battibecco Marcolin-Auriemma a Canale 21

Nel corso di Giochiamo d'anticipo su Canale 21 non sono mancati diversi battibecchi. L'ex azzurro Dario Marcolin ha puntato il dito su Politano, ritenendo Callejon più adatto nei ripiegamenti difensivi a difendere sui cambi di gioco dell'Atalanta come in occasione del secondo gol. Di diverso avviso Raffaele Auriemma: "Callejon? Sarebbe cambiato poco anche con lui. Non c’è stato il giusto approccio alla partita, non è stato il solito Napoli che abbiamo visto brillare, umanamente comprensibile perché la squadra ha avuto uno scarico, inconsciamente la squadra ha visto il nuovo attaccante arrivare in città e capisce che la stagione è finita e anche la società pensa già alla prossima. Non è una colpa, ci può stare, poi è anche la 5 partita dopo aver vinto la Coppa e aver avuto un rendimento eccezionale. E’ inconscio, mica lo fanno di proposito, ci può stare”.

Nel proseguire della discussione, il giornalista ha poi aggiunto: "Domani quindi sui giornali leggeremo che la partita l'ha persa Politano mentre con Callejon cambiava tutta, ma come si fa a dire una cosa del genere?"

A quel punto Marcolin ha replicato: "Tu hai messo epoisodi che non c'entrano niente, la stanchezza, Osimhen, il Barcellona. Dobbiamo tirare fuori la dote calcistica che abbiamo noi, con l'Atalanta devi avere giocatore fisici, hai detto una cazzata con tutte queste cose... la Coppa Italia, il Barcellona, mica è colpa di Politano, ma Callejon era perfetto per la corsa di Gosens. Sei partito male, l'Atalanta ha fatto 50 gol così... e dici è colpa di Politano. Sei entrato alla Fedele, noi ti spieghiamo...".

Auriemma ha aggiunto: "L' hai detto tu che è colpa di Politano. Io ho fatto il percorso del Napoli prima di questa partita. Tu vai sul personale, con Fedele, come sono entrato, posso non essere d'accordo? Non entrare sul personale, altrimenti devo pensare che non hai argomenti. 500 partite hai fatto? Allora ce ne andiamo, parlate solo voi che avete 500 partite"