VIDEO - Conte non risponde a Capello, poi attacca Anna Billò: "Pensate prima di fare domande"

Durante la sua analisi nel post partita a Sky Sport, il tecnico dell'Inter Antonio Conte ha risposto in termini polemici ad alcune domande dallo studio: "Passo indietro rispetto allo scorso anno e mancanza di gioco? Oggi lo Shakhtar ha stravolto il proprio sistema di gioco che per loro è come un'Ave Maria. Chi gioca contro di noi stravolge sempre il proprio sistema di gioco... Pensate prima di fare le domande, loro ci hanno affrontato in maniera diversa. Ma l'Inter ha un piano B quando le cose non vanno? Sì, ce l'abbiamo ma non ve lo diciamo perché non vogliamo renderlo pubblico altrimenti ci bloccano anche quello e siamo rovinati".

