VIDEO - Fiorentina, Barone pazzo di Gattuso: "Bellissimi i primi giorni con lui"

Joe Barone, direttore generale della Fiorentina, ha parlato all'ingresso dell'Assemblea di Lega del nuovo rapporto con Rino Gattuso: "I primi con Gattuso sono giorni bellissimi, di programmazione per la squadra. Stiamo lavorando per costruire il gruppo per il prossimo anno. State lavorando anche per il rinnovo di Vlahovic? Certo".