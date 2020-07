VIDEO - Gattuso bacchetta la squadra: "Qualche festa di troppo, a Napoli si fa fatica a stare in casa..."

Quali obiettivi per il Napoli da qui alla fine della stagione? C'è un campionato da terminare, anche se il significato è nullo per gli azzurri. E poi ci sarà la Champions League col Barcellona. Degli obiettivi ha parlato Rino Gattuso in conferenza stampa: "Di non essere spenti, lavorare dopo una vittoria come la nostra non è facile, ci sta un po' di rilassamento, vale per tutti ma qui in modo particolare perché la città offre posti bellissimi, in casa fai fatica a starci, qualche festa di troppo c'è stata da parte di tutti ed ora giù con la testa e pensiamo che tra 2 settimane possiamo entrare nella storia del club e per la prima volta arrivare nelle prime 8. Sarà dura, dicono che il Barcellona è in difficoltà, ma ha grandi giocatori e dobbiamo arrivarci al meglio, facendo sacrifici".