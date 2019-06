VIDEO - Il nuovo San Paolo prende forma, sopralluogo di De Magistris: "Corsa contro il tempo ma i lavori procedono bene"

Il sindaco di Napoli Luigi De Magistris ha parlato dallo stadio San Paolo, per commentare attraverso il canale Youtube del Comune di Napoli quelli che sono gli svolgimenti dei lavori all'impianto di Fuorigrotta in vista delle Universiadi: "Sono qui per un sopralluogo allo Stadio San Paolo, sono contento per come stanno procedendo i lavori. Complimenti a tutta la squadra, operai, direzione lavori, le ditte, i nostri funzionari. Si sta facendo una corsa contro il tempo ma sta venendo benissimo, dai seggiolini, impianti elettrici, tabelloni, spogliatoi, è davvero un bel vedere. Manca un mese all'inaugurazione delle Universiadi che si farà qui. Napoli ed i napoletani sono una grande squadra, quando si decide di raggiungere un obiettivo non ce n'è per nessuno".