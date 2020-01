VIDEO - Insigne infiamma la discussione a Canale8: "Sempre attaccato!", Martino replica: "Perchè non cede la fascia?"

Lorenzo Insigne sempre al centro del dibattito calcistico per le sue prestazione ed un gol che in campionato manca dal 22 settembre. Negli studi di Canale 8, durante la trasmissione Ne Parliamo il Lunedì, il capitano azzurro infiamma la discussione. Francesco Modugno di Sky Sport è sicuro: “C’è una pregiudizialità nei commenti su Lorenzo dal suo arrivo al Napoli, con l’Inter non ha fatto male”. Replica Carmine Martino, che lancia anche una proposta: “Non incide come prima, ha commesso tanti errori. Forse lasciare la fascia potrebbe liberarlo”. Clicca qui per il Video.