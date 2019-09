VIDEO - Insigne protagonista al concerto di D'Angelo e D'Alessio: sul palco canta l'inno 'Napoli'

Nella serata di ieri Lorenzo Insigne è stato ospite del concerto evento di Nino D'Angelo e Gigi D'Alessio ed è salito sul palco per raccogliere l'applauso della sua Napoli. Ma non solo. Come mostrato da un video postato da suo fratello Marco, Lorenzo ha cantato insieme ai due artisti napoletani la canzone 'Napoli Napoli' di D'Angelo, inno della squadra. Di seguito le immagini.