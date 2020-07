VIDEO - "L'Italia non è un paese razzista!": accesa diatriba tra Iannicelli e Chiariello

Accesa discussione negli studi di Canale 21 tra i due giornalisti Umberto Chiariello e Beppe Iannicelli. Il tema della diatriba è la questione razzismo. "Osimhen ha raccontato a Koulibaly delle sue perplessità sul tema razzismo in Italia" stava spiegando Chiariello, fin quando il collega Iannicelli ha replicato: "L'Italia non è un paese razzista, è una cosa che non esiste ne in cielo, ne in terra. Ci sono insulti reciproci tra napoletani e nordisti. Sono cose di scostumatezza. Il razzismo è qualcosa di serio, che non si può ridurre a qualcosa di iconico".