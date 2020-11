VIDEO - "Mi hai annullato un gol, ma che ci facevi la?", Insigne ironizza con Belotti

"Abbiamo fatto tutti una grande partita, abbiamo fatto quello che ci chiede il mister. Vi siamo divertiti. Colpa sua che non mi hanno dato il gol. Me l'ha annullato lui. Gliel'ho detto: che ci facevì la?". Bel siparietto tra Insigne e Belotti negli spogliatoi del Mapei Stadium al termine della vittoria per 2-0 contro la Polonia. Si parla anche del gol annullato a Insigne per fuorigioco di Belotti. I due scherzano e si divertono. Ecco il video: