VIDEO - "Parlavo di maglie a strisce dopo Empoli-Milan", Sarri mente: le immagini che lo sbugiardano

"Alcune mie parole del passato sono state strumentalizzate, una mia uscita polemica sulle maglie a strisce per esempio era dopo un Empoli-Milan". Lo ha detto il neo allenatore della Juventus quando gli è stato chiesto, nella conferenza stampa di presentazione alla Juve, di alcune dichiarazioni contro i bianconeri fatte in passato. Ebbene, come si vede nel video in basso, quando Sarri fece la dicharazione in questione era già allenatore del Napoli visto che indossava la tuta del club partenopeo. Altro che Empoli-Milan...