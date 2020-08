VIDEO Sportitalia - Gattuso arrivato a Capri, in programma incontro con ADL

Manca meno di una settimana al ritiro del Napoli, che si ritroverà il 23 agosto a Castel Volturno ed il giorno dopo a Castel di Sangro per preparare la prossima stagione. Ci sarà anche questo tra gli argomenti di discussione tra Rino Gattuso ed Aurelio De Laurentiis: come mostrano le immagini di Sportitalia, il tecnico azzurro è arrivato in queste ore a Capri per incontrare proprio il patron azzurro.