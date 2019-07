VIDEO TN - Insigne non vuole lasciare Napoli: "Spero di rimanere a vita!"

Si è tanto discusso del futuro di Lorenzo Insigne, più nell'ambiente che in maniera concreta. Da parte sua però non sono mai arrivate parole sbagliate sulla sua permanenza in azzurro. Anche stavolta il capitano ha risposto alla stessa maniera nell'incontro con i tifosi a Dimaro.

Per Insigne, hai mai pensato di andare all'estero e via da Napoli? "Per ora no, sono giovane e sto bene a Napoli, spero di rimanere a vita a Napoli!".