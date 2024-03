Pasqua a Napoli, prove generali per le festività: città già piena di turisti

Una marea umana invade il lungomare, via Toledo e i Decumani.

Una marea umana invade il lungomare, via Toledo e i Decumani. Napoli si sta preparando al weekend di Pasqua. A una settimana dalle festività pasquali è già boom di turisti nelle vie del centro. Questo fine settimana è diventato la prova generale in vista dei 200 mila arrivi di turisti, in gran parte dall'estero, previsti tra il 29 marzo e il 2 aprile. Reggono i servizi cittadini, la raccolta dei rifiuti è già potenziata fino a martedì, mentre i rinforzi di polizia municipale e assistenza ai turisti in strada scatteranno da mercoledì e fino al 5 maggio. Note negative l'aumento dei prezzi e le tante bancarelle abusive presenti in città.