Ufficiale Napoli-Cagliari, al Cardarelli rafforzato il Pronto Soccorso: i dettagli

(ANSA) - NAPOLI, 22 MAG - Domani, in occasione della gara di calcio casalinga del Napoli, il Cardarelli rafforzerà il suo pronto soccorso, l'area della medicina d'urgenza e l'Osservazione Breve Intensiva (Obi) con più infermieri e consentirà che il turno pomeridiano di tutti i reparti si concluda in anticipo, alle 19 e non alle 20, per decongestionare l'ospedale e favorirne il flusso in uscita e in entrata, in relazione al piano traffico adottato dal Comune.

Per garantire la sicurezza in pronto soccorso inoltre, la Polizia di Stato ha predisposto un proprio presidio all'interno del reparto, mentre l'ospedale ha programmato un rafforzamento alla sicurezza interna con una ronda dedicata. Per sostenere il club partenopeo la facciata del padiglione monumentale sarà illuminata di azzurro a partire dalle 20.30 di domani, come avvenne anche in attesa dello scudetto di due anni fa. (ANSA).