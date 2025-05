Ufficiale Napoli-Cagliari, Linea 1 e funicolari aperte H24 no stop: info e dettagli

La Linea 1 della metropolitana di Napoli e le funicolari resteranno attive senza interruzioni dopo Napoli-Cagliari e, in caso di conquista dello scudetto, anche nei tre giorni successivi. Lo ha annunciato l’ANM, che ha diffuso i dettagli del piano trasporti previsto per i possibili festeggiamenti in città, qualora il Napoli si laureasse campione d’Italia.

Di seguito la nota ufficiale dell'azienda cittadina di trasporto pubblico locale: “Anm informa che venerdì 23 maggio il servizio di Metro Linea 1 e delle quattro funicolari, Centrale, Montesanto, Chiaia e Mergellina sarà no stop. Ai parcheggi Brin, Colli Aminei, Pianura e Bagnoli già aperti h24 si uniranno anche Frullone, Centro Direzionale, Aulisio e Grimaldi. Lo stesso servizio sarà offerto da Anm a cittadini, visitatori e turisti per i festeggiamenti, in caso di vittoria dello scudetto, anche per i giorni 24, 25 e 26 maggio 2025”.