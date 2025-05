Svolta a Napoli sui trasporti, Manfredi: "Da domani 30 bus elettrici, 250 entro il 2026"

Napoli sempre più ecologica, sostenibile, efficiente. Arriva l'annuncio del sindaco Gaetano Manfredi su una svolta che coinvolge i trasporti per i prossimi anni: "Siamo al lavoro per avere una mobilità urbana più efficiente e sostenibile. Domani entrano in servizio i primi 30 nuovi bus elettrici: moderni, silenziosi ed ecologici. Miglioriamo la qualità degli spostamenti e rendiamo la nostra città sempre più vivibile e attenta all’ambiente", si legge sui social.

"Più di 250 autobus entro la fine dell'anno prossimo. Adesso entrano in servizio i primi 30 che diventeranno poi 70 e consentiranno di trasportare il nostro trasporto su gomma in un trasporto green con autobus di nuova generazione a impatto zero per l'ambiente. Una Napoli sempre più moderna ed europea nei trasporti come nelle grandi città".