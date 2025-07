Sindaco Portici: "Spiaggia sociale e comunale: due lettini e ombrellone a 10 euro”

Il sindaco di Portici Vincenzo Cuomo è intervenuto quest’oggi durante il programma 'Yes I Know Kiss Kiss Napoli' rilasciando alcune dichiarazioni sull’iniziativa che riguarda il suo comune su un’azione sociale per quel che riguarda il mare pubblico. “La spiaggia libera qui a Portici è gratuita, ci sono anche le docce libere. Da oggi parte un’iniziativa sulla spiaggia di Portici. Lettini, sedie ed ombrelloni ad un prezzo sociale. 10 euro per noleggiare due lettini ed un ombrellone. La zona del lungomare è dove ci sono l’Ex Lido Rex e l’Ex Lido Dorato. Si prenota con la carta di identità su mareportici.it si può 24 ore prima o venendo sul posto con la carta d’identità”.

