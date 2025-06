Ultim'ora Forte scossa di terremoto a Napoli: avvertita anche in città, l'epicentro è Bacoli

vedi letture

Oggi a Napoli è stata registrata una forte scossa di terremoto, intorno alle 12.47, con una magnitudo di 4.6. L'epicentro è stato localizzato nelle vicinanze di Bacoli. Dopo una serie di lievi scosse nelle ultime settimane, con magnitudo di 1.5 e 1.8, la città ha nuovamente avvertito il tremore della terra.

Siete fuori casa o senza pc? Vi ricordiamo che potete seguirci anche dalla nostra applicazione (cercando "Tutto Napoli" sugli store o cliccando qui per App Store e Android Store) per Iphone, Ipad o Android. Tutto Napoli è il sito sul Napoli più visitato anche da dispositivi mobili grazie all'app più scaricata e più completa sul Napoli (anche con le notifiche push per le notizie dell'ultim'ora).