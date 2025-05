Foto A Cagliari striscione contro Caprile e Gaetano per aver saltato Napoli: "Traditori"

Ad alcuni tifosi del Cagliari non è piaciuta l’assenza degli ex giocatori del Napoli, Elia Caprile e Gianluca Gaetano, nell'ultima partita di Serie A al Diego Armando Maradona. Due giorni fa è comparsa una scritta, che non sembra provenire dalla tifoseria organizzata, vicino al settore ospiti della Unipol Domus, recante: “Caprile e Gaetano Traditori”.

Questo messaggio esprime il malcontento per le scelte personali di alcuni calciatori in vista dell'ultima gara di campionato. È importante sottolineare che Gaetano ha subito un intervento chirurgico per un problema al menisco, un fastidio che lo affliggeva da tempo, anticipando i tempi anche per la prossima stagione. Ed anche Caprile era tutt'altro che in buone condizioni. Di seguito lo scatto pubblicato dai colleghi sardi di 'Centotrentuno'.