Prima pagina Corriere dello Sport: "Napoli su Sterling. Manna chiama il Chelsea"

Il Napoli ha le idee chiare: se dovesse sfumare definitivamente la trattativa con il Bologna per Dan Ndoye, allora l'obiettivo numero uno in quella zona di campo diventerà Raheem Sterling. È quanto evidenzia oggi il Corriere dello Sport nel titolo principale della sua prima pagina: "Premier Conte: il Napoli su Sterling - si legge -. Manna chiama il Chelsea, ecco l'alternativa a Ndoye. Chiesto in prestito l'attaccante esterno: il nodo è l'ingaggio: 15,6 milioni netti. La priorità resta l'esterno del Bologna ma è battaglia col Nottingham".

Il taglio alto è invece dedicato al mercato della Juventus, con il caso Douglas Luiz esploso nelle ultime ore: il brasiliano non si è presentato in ritiro, l'assenza è ingiustificata. "Cantiere Comolli. Juve, mercato a rilento. Douglas Luiz diserta il ritiro", sintetizza il quotidiano. A fondo pagina, invece, il Corsport si concentra sulla Roma ("Ferguson incanta: che poker. L'irlandese si presenta con 4 gol e un assist: la Roma vince 9-0"), sull'Inter ("Inter, serve il nullaosta per Lookman.