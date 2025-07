Svolta Sterling, è il Mister X per Conte! Gazzetta: il Chelsea lo cede e non chiede la luna

vedi letture

Raheem Sterling è il Mister X a sorpresa del Napoli. Ha due anni di contratto col Chelsea che però non chiede la luna per cederlo. L'ostacolo è l'ingaggio: il giocatore guadagna oltre 10 milioni netti all'anno. Serve contributo dei Blues per chiudere. Lo scrive La Gazzetta dello Sport oggi in edicola. Tra i due club contatti vivi. Sterling è ormai un esubero e all'età di 30 anni potrebbe lasciare la Premier League.

Nell'ultima stagione 17 presenze senza gol in prestito all'Arsenal. Con De Bruyne al City anni d'oro, per lui. Ma Sterling ha fatto benino anche al Chelsea dal 2022 al 2024. Solo l'ultima stagione è stata decisamente deludente. Per il Napoli sarebbe l'alternativa a Ndoye che è tentato anche dal Nottingham e sogna di giocare in Premier League.