Acerbi ha dato la sua versione a Chinè: terminata la videoconferenza

E' terminata poco fa l'audizione con Chiné per Francesco Acerbi, il difensore nerazzurro infatti ha partecipato in video conferenza per dare la sua versione sul caso Juan Jesus come riportato da Sky Sport. Al termine di questa, l'ex Lazio è tornato in campo per svolgere il regolare allenamento con il resto dei compagni che non hanno preso parte agli impegni con le proprie Nazionali.

La prossima settimana è attesa la sentenza del Giudice Sportivo sulle presunte accuse razziste rivolte dal difensore dell'Inter a quello del Napoli. Acerbi, ricordiamolo, rischia una squalifica di 10 giornate.