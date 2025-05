Prima pagina Il Mattino celebra lo Scudetto: "FaNtastici"

"FaNtastici", titola a tutta pagina il quotidiano napoletano Il Mattino per celebrare il trionfo del Napoli che torna Campione d'Italia con il secondo titolo in tre anni. "Primi ma non per caso", il fondo del direttore Roberto Napoletano che sottolinea l'impresa di questo Napoli che non era riuscita neanche negli anni di Maradona perché i due Scudetti arrivarono in quattro anni. Di seguito la prima pagina integrale