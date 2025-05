Prima pagina Corriere dello Sport celebra l'apoteosi di Napoli: "'Na cosa grande!"

"'Na cosa grande", titola a tutta pagina il Corriere dello Sport per celebrare il Napoli Campione d'Italia per la quarta volta nella sua storia. "L'intuizione di De Laurentiis, il miracolo calcistico di Conte, Mctominay e Lukaku, Di Lorenzo e Politano, Anguissa e Raspadori. Messaggio poi di Aurelio: "Non obbligheremo l'allenatore a restare". In taglio basso i trionfi della città: "Napoli Scudetto, Napoli capitale europea dello Sport 2026, Napoli sede dell'America's Cup 2027, E' tanto per una città fantasticamente vecchia 2500 anni". Di seguito la prima pagina integrale