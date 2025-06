Prima pagina Addio Spalletti, Corriere dello Sport: "Luciao"

“Luciao”. Così titola in prima pagina il Corriere dello Sport, sintetizzando con un gioco di parole l’addio shock di Luciano Spalletti alla guida dell’Italia. Il commissario tecnico ha annunciato in conferenza stampa il suo esonero, spiegando che, dopo la gara di questa sera contro la Moldavia, lascerà ufficialmente la panchina azzurra.

In casa Italia è tempo di pensare al futuro, e tra i nomi caldi per la successione c’è quello di Claudio Ranieri. Il tecnico romano sembrava destinato a un nuovo ruolo da dirigente alla Roma, con Gasperini a sedere in panchina. Eppure, il richiamo della Nazionale potrebbe cambiare tutto e Ranieri potrebbe assumere questo doppio incarico.