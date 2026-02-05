Alisson già in gol a Castel Volturno, debutto pronto: scelto il numero di maglia
Due gol ieri nell'allenamento congiunto contro il Giugliano per Alisson Santos. In rete ieri anche Giovane. Di entrambi ha parlato il Corriere dello Sport oggi in edicola.
"Per l’attaccante acquistato dall’Hellas sarà la terza apparizione dopo l’esordio con la Juventus e il bis con la Fiorentina, collezionando tra l’altro 26 minuti in totale, mentre per il collega, che ha scelto il numero 27 liberato da Lucca, si tratterà di un debutto assoluto. Alisson è arrivato lunedì in città e a Marassi farà la sua prima apparizione in panchina e nel campionato italiano".
Prossima partita
07 feb 2026 18:00
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN
|VS
|Genoa
|Napoli
