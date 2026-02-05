Restyling Maradona, domani delegazione Uefa a Napoli: novità sui lavori

Venerdì la delegazione Uefa sarà a Napoli per ricevere la candidatura ufficiale della città a ospitare allo stadio Maradona le gare degli Europei del 2032. Il sindaco Manfredi ha annunciato sui social l'inizio dei lavori grazie anche all'accordo raggiunto con la Regione Campania che finanzierà le opere per l’efficientamento energetico e il consolidamento statico dell’impianto.

Ecco quanto si legge su RaiNews: "Rispetto al masterplan dello scorso ottobre sono stati approntati degli avanzamenti progettuali in merito alla conformazione di curve e distinti. La forma resterà ovale ma sarà meno arrotondata, per permettere, insieme alla rifunzionalizzazione del terzo anello, di incrementare sino a 70mila posti la capienza dello stadio. Via la pista di atletica, ma resteranno le palestre sotto i distinti. Per i podisti si stanno pensando a soluzioni alternative, come la struttura del Cus a Cavalleggeri o al Parco dello Sport di Bagnoli recentemente affidato alle Fiamme Oro, oppure al non troppo distante Parco del Virgiliano.

Gli ultimi rilievi con droni e laser hanno restituito le condizioni di salute dello stadio in vista della riqualificazione che si avrà grazie a fondi per 200mila euro e che cambieranno il volto dell’impianto con la nuova copertura sino alla progettazione di skybox, fieldbox e posti vip in tribuna autorità, passando per gli adeguamenti delle vie di esodo, dei servizi e delle aree hospitality, per arrivare alla creazione di spazi commerciali, di un museo e del recupero dei parcheggi interrati, tutto in un’ottica green e sostenibile".