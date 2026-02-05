Prima pagina Tuttosport: "Lang, veleno contro Conte: via per lui"

"Juve e Lucio da scudetto": parole di Alessandro Del Piero, riprese oggi in prima pagina da Tuttosport. L'ex numero 10 benedice i bianconeri di Spalletti: "Crederci!". La carica di Alex: "Vincere il campionato? Perché no. Adesso la squadra ha mentalità e piglio diversi: può vincere 4-5 partite di fila, e poi...". Ferrara: "Blindare il tecnico". A Bergamo (ore 21) contro l'Atalanta poco turnover: la Coppa Italia è un obiettivo vero.

Si parla anche dell'altra metà della città, con questo titolo in taglio alto: "E' un povero Toro, basta l'Inter tre". Coppa Italia: Bonny e Diouf portano Chivu in semifinale (2-1). A Monza in granata non approfittano dell'ampio turnover nerazzurro (sulle fasce Kamate e Cocchi dell'Under 23 di Serie C). La reazione, comunque insufficiente, produce il gol di Kulenovic e quello annullato a Prati. Baroni: "Sono soddisfatto". Per l'Inter ora Napoli o Como.